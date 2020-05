Mensa scolastica, Novello: Mensilità liquidata nei giorni scorsi

Dopo la denuncia dei sindacati CGIL e UIL arrivano le rassicurazioni dell’Assessore al Lavoro

«Il pagamento delle spettanze da parte della società affidataria del servizio è stato effettuato. L’erogazione degli ultimi pagamenti evidentemente non è stata ancora accreditata, ma risulta già corrisposto quanto dovuto per le giornate lavorative.

L’Amministrazione Comunale, dopo essersi confrontata con i sindacati e con la Società affidataria, ha accertato l’ottemperanza nel pagamento dovuto per i pochi giorni di attività lavorativa nella refezione scolastica relativi alla mensilità di marzo».

«Seppur in ritardo – aggiunge l’Assessore, auspicando che i prossimi pagamenti avvengano senza alcuna dilazione – è comunque stata liquidata per metà dei lavoratori lo scorso venerdì 22 maggio e per gli altri nella settimana entrante.

Continuerà la disponibilità dell’Esecutivo Stasi nella mediazione tra lavoratori e società, che ognuna per le proprie ragioni, tutte collegate alla sospensione della attività per la emergenza Covid-19 vivono momenti di difficoltà comprensibile che dovrebbe indurre tutti a maggiore equilibrio e senso di responsabilità».

