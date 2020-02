Megalotto 3 e Sibari-Crotone, conferenza stampa a Corigliano Rossano

“Siamo riusciti finalmente a conoscere il crono programma previsto per l’avvio del Megalotto 3”

Appuntamento sabato 8 febbraio alle 15 all’Hotel Scigliano nell’area urbana di Rossano con una conferenza stampa finalizzata a fare chiarezza sui tempi previsti per la realizzazione del Progetto del Megalotto 3, per l’ammodernamento della strada Statale 106 tra Sibari e Roseto Capospulico. Organizzata dall’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, sono stati invitati a partecipare tutti i sindaci dei comuni attraversati dalla Statale 106 da Rocca Imperiale fino a Crotone, insieme agli onorevoli consiglieri regionali appena eletti Floca Sculco, Giuseppe Graziano, Gianluca Gallo e Domenico Bevacqua. L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica con grande soddisfazione che, attraverso una interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e con la Direzione Generale di Anas Gruppo FS Italiane, siamo riusciti finalmente a conoscere il crono programma previsto per l’avvio del Megalotto 3

Quasi quotidianamente ci viene richiesto da parte di tanti cittadini con insistenza quando saranno avviati i lavori dell’unica grande opera prevista in Calabria per i prossimi 10 anni. La conferenza stampa sarà introdotta e moderata dal giornalista Luca Latella ed inizierà con la massima puntualità. La conferenza stampa è indirizzata ovviamente a tutti gli organi di informazione ma attraverso questo comunicato l’Associazione intende invitare pubblicamente anche tutte le Associazioni e le forze sociali del territorio.

