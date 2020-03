L’arrivo fra gli applausi dei medici cubani venuti in Italia per combattere il Coronavirus | VIDEO

Gli applausi e l’incoraggiamento a medici e infermieri arrivati da Cuba per supportare il personale italiano nella lotta al Coronavirus

Sono 52, tra medici e infermieri, partiti dritti filati da Cuba alla volta dell’Italia per darci una mano; per caricarci in spalla e condurci verso la fine di questo sciagurato calvario di nome Coronavirus. Di seguito, il loro atterraggio all’aeroporto di Malpensa e l’entusiastica accoglienza riservatagli, fra applausi e incoraggiamenti.

VIDEO

