Manutenzione: interventi in 45 minuti? È il sogno di Cariati

Iniziativa dell’Amministrazione comunale che investe fondi di bilancio per rete idrica, fogne e strade

Manutenzione della rete idrica e fognaria e messa in sicurezza delle strade, il Comune punta ad istituire servizi di pronto intervento per risolvere in tempi stretti, in meno di 45 minuti, eventuali criticità che dovessero verificarsi sul territorio comunale. E per fare questo mette in campo due iniziative con le quali chiama a raccolta tutti gli operatori iscritti al Mepa per l’adesione ai bandi: i primo, quello per il servizio di sorveglianza della rete idrica, in scadenza il prossimo venerdì 7; l’altro, per il servizio di pronto intervento e messa in sicurezza della viabilità, scade invece lunedì 17.

È quanto fa sapere l’Amministrazione Comunale precisando che «l’obiettivo delle due iniziative è quello di migliorare i servizi al cittadino e dare risposte tempestive alla comunità. Sono fondi di bilancio – aggiunge – quelli destinati alle due tipologie di servizio per il periodo che va dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021». I criteri per entrambi sono quelli della non discriminazione, della parità di trattamento, della proporzionalità, della trasparenza, della concorrenza e della rotazione.

«È di oltre 62 mila euro l’investimento – si legge nella nota del Comune – per il servizio di sorveglianza, manutenzione e gestione di tutta la rete idrica comunale, degli impianti di prelievo, sollevamento e deposito dell’acqua destinata al consumo umano, nonché la manutenzione degli impianti idrico-sanitari degli edifici comunali». Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara dovranno essere inviate dagli operatori iscritti al Mepa esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.cariati@asmepec.it entro e non oltre le ore 13 di venerdì 7 febbraio.

«Pronto intervento attivo 24h su 24 anche nei giorni festivi e non lavorativi, per la messa in sicurezza, tramite apposita segnaletica stradale e/o altri idonei dispositivi, riguardanti la viabilità cittadina e/o la salvaguardia della incolumità pubblica in generale su beni pubblici comunali. Gli interventi dovranno iniziare entro 45 minuti dalla segnalazione da parte degli uffici comunali». Sono, queste, invece, alcune delle caratteristiche generali degli interventi per la messa in sicurezza della viabilità sui quali sono stati investiti 55 mila euro. Gli operatori dovranno garantire H24 interventi di manutenzione e riparazione delle strade, della rete idrica e fognaria, della segnaletica e degli edifici comunali. – Le manifestazioni di interesse sempre a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.cariati@asmepec.it dovranno essere presentate anche in questo caso su apposito modulo entro e non oltre le ore 13 di lunedì 17 febbraio. – I posti a disposizione per entrambi gli avvisi sono 10. Nel caso di un numero superiore di istanze ammesse si procederà al sorteggio.

