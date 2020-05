Mancato potenziamento del depuratore S.Angelo: la Lega chiede le dimissioni del sindaco

Paolo Lamenza: «Che fine ha fatto il progetto per il rifacimento della condotta sottomarina dell’impianto rossanese?»

Il coordinamento territoriale della Lega torna a stuzzicare l’Amministrazione comunale. Questa volta, sotto la lente degli uomini del carroccio c’è tutto l’apparato manutentivo della grande città di Corigliano-Rossano “perso” in una preoccupante condizione d’abbandono.

«L’assessore ai lavori pubblici Tatiana Novello – scrive Paolo Lamenza, coordinatore ionico della Lega – incontra gli operatori turistici per dire la solita aria fritta: chiederemo, faremo, diremo. Intanto vuole che gli operatori turistici, che non sanno nemmeno se apriranno i lidi e le loro attività, sono stati già invitati a pulire tratti di spiaggia e come al solito non si hanno notizie della pulizia a cura del comune».

Non solo, c’è un altro lato in chiaroscuro ed è il depuratore di località Sant’Angelo, un mostro che (da sempre) ogni estate provoca non poche preoccupazioni per i danni ambientali che provoca e sul quale, l’assessore Novello «non ha mai dato risposte se è vero come è vero – aggiunge Lamenza – che in data 31 dicembre 2019 con delibera N°326 è stata deliberata la devoluzione ed il diverso utilizzo di quota parte di mutui assunti con Cassa depositi e prestiti, destinando circa 800.000,00 euro a perforazione pozzi, piazza salotto, condotta sottomarina S.Angelo. Poi – prosegue – 4 mesi dopo (120 giorni) con delibera giuntale N° 65 del 16/04/2020 avete deliberato nuovamente la devoluzione in questione per… errori materiali nella digitazione di due posizioni…nonché per la mancata indicazione delle posizioni di mutuo dalle quali attingere il residuo del finanziamento…!!!?»

«In queste condizioni né Stasi né l’assessore Novello hanno detto se la condotta sottomarina di S.Angelo – sottolinea il coordinatore leghista – resterà come era l’anno scorso con i liquami che finiranno in mare, oppure se si faranno i lavori necessari. Ma cosa ha fatto l’assessore oltre ad indossare mascherine e guardare fisso l’Iphone? Eppure per un Istruttore Direttivo, una ex settima qualifica funzionale di spendono 180.000,00 euro in due anni, lasciando in panchina dirigenti e funzionari. Sappiano gli operatori turistici che oltre a saltare sul fuoco, indossare mascherine tricolore, ci sono solo chiacchere e distintivi. I problemi restano e si incancreniscono senza soluzioni. Il resto nasconde i misteri sul centro Covid, voluto e con direzione dei lavori del sindaco. Voluto anche da qualcuno che non ha esitato a esprimere reprimende sui colleghi schierandosi apertamente per il centro, salvo scoprire l’assunzione di una congiunta nel centro covid. Sindaco è questa la sua diversità? Si dimetta!»

