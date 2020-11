Maltempo: crolla un ponte nel crotonese, nessun ferito

È successo nelle ultime ore a Melissa nell’alta provincia Crotonese. Intanto nel capoluogo arrivano 40 soccorritori dalla Campania

A Melissa, in provincia di Crotone, un ponte ha ceduto alle piogge ed è crollato. Secondo quanto si é appreso, non ci sono feriti perché non risultano persone coinvolte nel crollo.

Intanto nella città di Pitagora e nella sua provincia permane l’allerta maltempo per tutta la giornata. «Restare a casa». Questo l’appello dell’ufficio stampa del Comune di Crotone, che aggiunge: «Gli uomini del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, del Comando Polizia Locale, della Protezione Civile Regionale, delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, hanno presidiato il territorio per tutta la notte e continueranno a farlo nel corso della giornata. Massima prudenza e collaborazione».

Nel frattempo, più di 40 volontari della Protezione civile regionale sono partiti dalla Campania in soccorso delle popolazioni colpite dall’alluvione nel crotonese. Dieci squadre, composte da oltre 40 volontari, e dotate di moduli idrogeologici (completi di idrovore) si sono messe in moto da Napoli, Avellino, Caserta e Salerno. «La macchina dei soccorsi della Protezione civile della Campania in supporto della Calabria è pienamente attiva», assicura una nota.

