Maltempo a Cosenza e provincia, alberi divelti e tetti scoperchiati – FOTO

Particolarmente colpite le zone di Arcavacata, Tarsia e Rogliano

All’allerta meteo arancione che preannunciava ieri un’ondata di maltempo sul settore tirrenico della Calabria – in particolare a Cosenza e provincia – comincia a seguire la conta dei danni. Oltre a temporali e nubifragi – che preoccupano in particolare gli abitanti delle contrade Thurio e Ministalla di Corigliano Rossano per il superamento delle soglie del fiume Crati – una tromba d’aria si è scatenata questa mattina sul capoluogo cosentino e provincia.

Il vento ha divelto alberi e lampioni e scoperchiato tetti nelle zone di Arcavacata, Tarsia, Rogliano e Corigliano (foto). Nel frattempo, si attende per le 13 il nuovo bollettino meteo della Protezione civile regionale.

