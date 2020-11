Maltempo Calabria, Verdi: «Negare crisi climatica non è la soluzione»

Il partito ecologista del Sole che ride tornano a parlare dell’argomento più di attualità nelle ultime ore in Calabria

«Il nubifragio che ha travolto i cittadini e le città della provincia di Catanzaro e Cosenza ha creato pesanti disagi e allagamenti. E’ un allarme chiaro della crisi che stiamo vivendo, quella climatica. Il pericolo per le persone e le attività e’ dovuto alle precarie sorti di un territorio menomato dal dissesto idrogeologico».

Lo sottolineano, in una nota, Francesco Alemanni, Giuseppe Campana e Orlando Amodeo, rispettivamente componente dell’esecutivo nazionale dei Verdi, commissario dei Verdi per la Calabria e commissario provincia di Crotone. «La Calabria, che sta subendo pesantemente gli effetti della pandemia- proseguono gli ecologisti- si trova ad affrontare anche di fenomeni meteorologici estremi, figli di una crisi climatica che passa in sordina, ma che continua a avere effetti sulla vita delle persone. Negarla non è la risposta, nè per l’economia nè per la sicurezza. È urgente applicare in Calabria e in tutta Italia un piano sostenibile a tutela del suolo e della gestione delle acque per evitare ulteriori disastri come questo. Il suolo è una risorsa non rinnovabile e per questo bisogna preservarla. Chiediamo di attivare immediatamente le procedure per la richiesta dello stato di calamità in quest’area, sfruttando al meglio le risorse economiche che l’Unione europea mette a disposizione nel solco di un vero Green Deal», concludono Alemanni, Campana e Amodeo.

