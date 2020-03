Maltempo, in Calabria calo delle temperature e piogge sparse nelle prossime ore

Precipitazioni a carattere sparso a partire dal pomeriggio-sera di oggi, domenica 22

Da oggi, 22 marzo, e nelle prossime ore previsto maltempo intenso su tutta l’Italia e in particolare al Sud e sulla Calabria. Secondo gli esperti la nuvolosità è in ulteriore intensificazione con precipitazioni a carattere sparso a partire dal pomeriggio-sera mentre le temperature rimarranno pressoché stazionarie, con massime tra 14 e 18 gradi. Domani la situazione sarà ancora peggiore con l’aumento considerevole di nubi con locali rovesci, con possibilità di nevicate a quote collinari sull’Appennino. In deciso calo le temperature con le massime comprese tra 10 e 15 gradi.

Fonte: Corriere della Calabria

