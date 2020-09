Malavolta sulle Poste di Cantinella: «No a strumentalizzazioni»

Nonostante il tentativo di qualcuno di voler strumentalizzare una questione sulla quale l’Amministrazione Comunale ha investito e continua ad investire massima attenzione, l’ufficio postale di Cantinella, come annunciato, riaprirà domani, mercoledì 23 settembre.

È quanto fa sapere il vicesindaco Claudio Malavolta sottolineando che i lavori che si erano resi necessari e che avevano determinato la chiusura dell’ufficio sono stati eseguiti in tempi record e che per tutto il periodo l’interlocuzione con la Società è stata continua e costante per ridurre al minimo disagi per l’utenza.

