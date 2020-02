Maison Celestino alla Milano Fashion Week

La Presentazione della Collezione “The Sound of Silence” si terrà, il 19 febbraio, nella prestigiosa location della Sala Gipsy di The Yard Hotel di Milano

Si sta per alzare ufficialmente il sipario sulla settimana più attesa dai guru della moda mondiale. E fra i marchi, i talenti e gli operatori della fashion industry che calcheranno le passerelle della Milano Fashion Week, quest’anno compare un’azienda che affonda le sue radici nello Jonio ma dal sapore ormai internazionale. Maison Celestino, sempre più dinamica espressione della miglior imprenditoria familiare calabrese, proporrà una vera e propria rievocazione stilistica dei mitici Anni ’20 del secolo scorso con la sua Collezione A/I 2020/2021, intitolata “The Sound of Silence”. Ventiquattro capi di alta moda da cocktail e grande soirée, con tessuti realizzati su telai a mano ed artigianali in speciali intrecci di nobili fili di lino, cachemire e seta, e colori che si ispirano a decise gradazioni della terra.

LA PRESENTAZIONE DELLA COLLEZIONE IL PROSSIMO 19 FEBBRAIO

Tradizione di alta sartorialità della storica Casa di moda e straordinaria fattezza dei tessuti compongono una collezione rievocativa del silenzio del cinema muto con la sua forza prorompente che urla con stile il lusso della qualità. Chiave stilistica innovativa e linee ammiccanti propone la Maison Celestino, cara ad Ava Gardner, alla Regina Maria Josè di Savoia, a Micol Fontana, allo statista Alcide De Gasperi, nel solco tracciato dal suo capostipite e fondatore Eugenio Celestino, che proprio negli anni ’20 del ‘900 riceveva in tutto il mondo i più alti riconoscimenti per il pregio di capi esclusivi che, con creatività e sin da allora, fissavano i codici dell‟eleganza e dello stile.

Un po’ come il costume nel cinema muto conferiva vita e temperamento al personaggio, così oggi la donna, in una società “assordata” da messaggi depistanti in fatto di qualità ed eleganza, ritrova una sua realistica dimensione di modernità, in cui l‟abito è parte di un linguaggio diverso volto a far valere il suo intrinseco valore espressivo. La Presentazione della Collezione “The Sound of Silence” si terrà, il 19 febbraio, nella prestigiosa location della Sala Gipsy di The Yard Hotel di Milano, con Trunk Show previsto per le ore 17:30, direzione artistica affidata a Giovanni Scura invece il look delle modelle: Hair style e Make-up a cura della ELI Hair Agency

