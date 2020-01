Maierù: « A Castiglione di Paludi ancora nessun intervento di manutenzione e nessun euro speso»

La nota stampa di Palmino Maierù, che denuncia ancora una volta il totale disinteresse di amministrazione e Stato sul meraviglioso Parco Archeologico di Castiglione di Paludi

«A Castiglione la Soprintendenza Archeologica non fa manutenzione da decenni. Ricordiamo che:

– i blocchi caduti molti anni fa all’interno della porta est, adeguatamente segnalati sono ancora lì e non sono stati mai rimessi al loro posto;

– i due alberi cresciuti sulla cinta muraria in prossimità della stessa porta, poi tagliati, sono ancora piantati sui blocchi e vanno assolutamente asportati per evitare la caduta di altri blocchi antichi;

– la tanta vegetazione sui blocchi di arenaria provoca danni agli stessi.

Finalmente il Ministero dei Beni Culturali ha programmato per il triennio 2017-2019 interventi per “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO” per un importo totale di 130.000 €.

Fino ad oggi nell’area archeologica non è stato fatto alcuno intervento relativo ai 130.000 €: quindi non è stato speso un euro. A questo si aggiunge che la recente programmazione ministeriale 2019-2021 NON prevede alcuno intervento per Castiglione. Dove vogliono andare? Povero Castiglione. Siamo veramente gestiti male dallo Stato che ha la responsabilità di questo meraviglioso sito archeologico».

Commenta

commenti