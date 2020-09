Magna Graecia oltre confine, apprezzamenti direttamente da Sparta 

La pagina Facebook Magna Grecia Commonwealth — Megale Hellade ha riportato una nota a firma di alcuni amministratori e figure della società civile della città greca

Dalla Città di Sparta giunge un nutrito compiacimento alla proposta che il Comitato ha inteso intraprendere, ormai da un anno ad oggi. La pagina Facebook Magna Grecia Commonwealth — Megale Hellade ha riportato una nota a firma di alcuni amministratori e figure della società civile della città greca che hanno inteso realizzare uno manifesto raffigurante il logo del Comitato, con su scritto: “La città di Sparta saluta la nascita della Nuova Provincia della Magna Graecia”.

Esprimiamo il nostro ringraziamento alla Comunità Spartana, per aver inteso gratificarci con tale gesto. Non nascondiamo il compiacimento per tale riconoscimento. Se solo consideriamo che il Comitato ha iniziato a muovere i suoi passi soltanto un anno fa, aver varcato i confini della nostra Regione, ricevendo i complimenti per la nostra azione politico-culturale in terra del Peloponneso, ci inorgoglisce e gratifica. Inoltre, tutto ciò, ci sprona a continuare nell’incessante azione di denuncia-proposta, affinché la condizione dell’ambito Sibarita e Crotoniate, possa ricevere il giusto riconoscimento in termini d’equità rispetto agli altri ambiti calabresi, coronando così il sogno di amalgamare i suddetti ambiti dell’Arco Jonico, sotto un’unica Area Vasta coordinata da due Capoluoghi, Crotone a sud, Corigliano Rossano a nord.

Gli stessi con vicendevole sussidiarietà politico istituzionale coordineranno le rispettive pertinenze territoriali ristabilendo, pertanto, una giusta distribuzione territoriale e demografica degli ambiti calabresi, rispettando le peculiarità dei territori, attualmente fedeli a logiche di tipo centralistiche ed asserviti ai rispettivi capoluoghi storici.

