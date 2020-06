Maggiori supporti per la vita nascente e alle famiglie: ripristinare il Bonus Bebè a 3 anni

Il Movimento per la Vita di Corigliano Rossano, presieduto da Natale Bruno, si impegna quotidianamente nella promozione e nella tutela della Vita e della Dignità di ogni Persona, dando voce molto spesso, con proposte concrete o informando su strumenti di supporto già esistenti, ai numerosi disagi e problemi, spesso di natura economica; in modo particolare alle famiglie, specie con bambini piccoli. A tal riguardo, oltre alla costante “evangelizzazione” del diritto previo alla vita, che è la ragione esistenziale stessa del Movimento per la Vita, attraverso delle apposite commissioni settoriali, il Movimento pro life territoriale cura quindi anche aspetti che possono seriamente minare la dignità della Persona e della Famiglia.

A tal proposito, il responsabile della commissione società e politica del MpV di Corigliano-Rossano, Michele Guerrieri, segnala l’utilità del Bonus Bebè. Il Bonus Bebè è stato istituito dalla Legge di Stabilità 2015 su proposta dell’allora On. Lupi. Si tratta di un assegno di importo pari a 160 euro mensili erogato mensilmente dal mese di nascita o adozione fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Fermo restando che riteniamo codesto indennizzo non pienamente sufficiente molto spesso, se ne era apprezzato lo sforzo con l’obiettivo di maturare negli anni un incremento sempre maggiore.

Dal 2020 però, nonostante la grave decrescenza delle nascite, è stato addirittura ridotto dal Governo, da 3 anni ad 1 solo anno. A tal proposito, attraverso gli enti preposti, e in modo particolare ai politici che vogliono farsi carico e a alle associazioni, di condividere questa battaglia solidale e di responsabilità, di invitare il Governo a ripristinare suddetto bonus bebè fino all’età di 3 anni del bambino, come era previsto appunto dalla prima istituzione, ribadendo ancora una volta come la vita nascente rappresenti, soprattutto in questo terribile momento storico, la speranza primaria e fondamentale per la vita e l’esistenza stesso di uno Stato, della sua storia, della sua civiltà e del suo avvenire.

