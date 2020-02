Macchina comunale: Stasi chiama i sindacati. Ma c’è polemica

Vertice domani in comune ma non mancano i malumori tra Usb, Confial e Rsu per non essere stati invitati

Riorganizzazione della macchina comunale, avviare il percorso per la costituzione di una consulta territoriale quale strumento permanente di confronto sui temi del lavoro e dello sviluppo. È l’oggetto del nuovo incontro al quale il Sindaco Flavio Stasi ha invitato a partecipare i rappresentanti dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil.

L’incontro fissato per domani (mercoledì 19) alle ore 18,30 nella sede municipale di piazza Anargiri, prevede come punti all’ordine del giorno l’istituzione della Consulta territoriale dell’Economia e del lavoro; l’unificazione e ricollocazione degli uffici; il piano del fabbisogno del personale per l’anno 2020.

Una riunione alla quale, però, avrebbero voluto partecipare anche i sindacati di base, Confial e Usb, che a quanto pare, però, non sarebbero stati invitati. Così come, stante la convocazione, non dovrebbero far parte dell’incontro nemmeno i rappresentanti sindacali unitari dei dipendenti del municipio. Una scelta, questa, che non ha fatto mancare qualche polemica da parte di chi avrebbe voluto un invito all’incontro e, invece, non lo ha avuto.

