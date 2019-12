Luzzi punta il dito: “23 mesi a Roma e risultati pressoché nulli”

Il presidente del Movimento centro storico boccia i quattro parlamentari grillini della Sibaritide

“Si può stare al governo del Paese per 23 mesi e non produrre nulla di serio per il territorio dal quale si è stati eletti ?” Se lo chiede Giorgio Luzzi del Movimento Centro storico di Corigliano che poi va all’attacco dei deputati del Movimento 5 stelle: Abate, Forciniti, Sapia e Scutellà. “Questi nostri rappresentanti al Parlamento – dice – a parte qualche piccolo intervento non sono riusciti, almeno fino ad oggi, a produrre qualche serio e lungimirante intervento capace di dare quel contributo economico-sociale che la Piana di Sibari si attendeva da loro. Eppure questi signori nel fine settimana tornano da Roma ma, secondo noi, non riescono a percepire il grido d’allarme che insistentemente si alza dalla Sibaritide. Sanità, dissesto idrogeologico, porto, SS 106, emergenza ambientale, emergenza occupazionale, emergenza criminalità, ecc. ecc. Ci fermiamo qui non andiamo oltre, perché l’elenco è fin troppo lungo”.

“In questi 23 mesi – aggiunge Luzzi – i nostri parlamentari a parte, foto, selfie, presenzialismo, passerelle, hanno prodotto risultati di piccolo cabotaggio. Chiediamoci in che cosa sono riusciti ad incidere. Nella sanità ? Stiamo vedendo che fine sta facendo l’offerta sanitaria qui da noi. Nei trasporti, o per meglio dire la mobilità? Il frecciargento che non sappiamo quale durata avrà nel tempo. E poi basta. E la mobilità è tutta qui ? Sono riusciti ad affossare il progetto per l’ammodernamento della SS 106, eppure questa rimane l’unica vera arteria che serve a collegare la Sibaritide con il resto dell’Italia. Sul dissesto, sul porto, sui rifiuti, che pure sono questioni di una certa portata, solo piccoli interventi che non hanno sortito alcun effetto. Interventi che sono serviti solo ad esternare delle critiche ai politici di parte avversaria. Ci chiediamo e lo chiediamo anche agli onorevoli Abate, Forciniti, Sapia e Scutellà: questo è quello che siete riusciti a produrre in 23 mesi ? Cioè il nulla ? Forse la Sibaritide merita questo ? Noi crediamo proprio di no, la Sibaritide merita ben altro, ma soprattutto non merita parlamentari, come voi, che non hanno avuto il coraggio di portare avanti le tante questioni serie che questo territorio rivendica da anni. Grazie lo stesso, – conclude – ma crediamo che ora sia giunto il momento di togliere il disturbo”.

