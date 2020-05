Un lupo a passeggio per le strade vuote di Crotone

Probabilmente in cerca di cibo e in ogni caso incoraggiato da quelle strade deserte solitamente affollate, un lupo ha intrapreso un insolito tour per le vie di Crotone

E’ l’effetto quarantena: ci siamo abituati in questi giorni di anomala primavera ad ammirare immagini di animali selvatici – addirittura esotici – pronti a farsi spazio in quell’ambiente che naturalmente appartiene all’uomo. Così nelle home dei nostri social o delle nostre riviste preferite ecco fare capolino fotografie di leoni sonnecchianti sull’asfalto di una strada sudafricana; o il video di un cavalluccio marino nuotare nelle acque straordinariamente limpide di Venezia. E ieri sera, qui proprio vicino a noi, il “nostro” animale – il simbolo per eccellenza della Calabria paesaggistica dei parchi e della nostra natura incontaminata – si è spinto oltre i canonici limiti di demarcazione.

Probabilmente in cerca di cibo e in ogni caso incoraggiato da quelle strade deserte solitamente affollate, un lupo – forse un esemplare femmina – ha intrapreso un insolito tour per le vie di Crotone; regalandoci immagini meravigliose e che difficilmente avremo modo di ammirare nuovamente nel breve termine.

Commenta

commenti