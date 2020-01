Lupo Silano morente a bordo strada. Salvato

Era ferito e riverso a bordo della Ss 107 Silana-Crotonese il lupo salvato nei giorni scorsi nei pressi di San Pietro in Guarano. Ad essere avvisato per primo, da parte di due automobilisti, è stato il Comandante dei Carabinieri di Camigliatello William Porzia. Successivamente, sul posto si sono recati i colleghi di San Pietro in Guarano e il reparto Forestale del Parco Nazionale della Sila, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e alcuni esperti. Una vera e propria gara di solidarietà e corsa contro il tempo per prestare le cure al legittimo sovrano dell’altopiano silano. Il Lupo ora, dopo le cure veterinarie, sta bene e l’auspicio è che possa tornare a scorrazzare libero tra gli incantati boschi della Sila.

Commenta

commenti