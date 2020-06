L’Università della Calabria tra le migliori al mondo

L’Unical debutta nella “QS World University Rankings” 2021. Tra gli aspetti positivi, la posizione geografica, la cooperazione con oltre 200 università nel mondo e la presenza nel campus di oltre 800 studenti stranieri

E’ la classifica universitaria globale più consultata al mondo, giunta quest’anno alla sua diciassettesima edizione. Si tratta della QS World University Rankings, pubblicata oggi dagli analisti di QS Quacquarelli Symonds. Nonostante nel nostro Paese e in Calabria spesso si parli di tagli ai finanziamenti destinati dall’Università e alla ricerca, di fuga dei cervelli all’estero e un numero sempre maggiore di giovani che abbandonano gli studi, gli atenei italiani non sfigurano affatto. E se al primo posto troviamo per terzo anno consecutivo il MIT di Boston (Massachusetts Institute of Technology), seguita dalla Stanford University e Harvard, il primo ateneo italiano è rappresentato dal Politecnico di Milano che si piazza al 137esimo posto al mondo.

IL DEBUTTO DELL’UNICAL Seguono più distanziati l’Università di Bologna e La Sapienza di Roma ma quest’anno c’è una sorpresa. Già perché in classifica è entrata anche l’Università della Calabria che “debutta” subito all‘801esimo posto a livello globale. Tra gli aspetti positivi segnalati dallo studio della QS Quacquarelli Symonds, la posizione geografica, la cooperazione con 220 università nel mondo, l’importanza data dall’Unical allo sviluppo della mobilità internazionale degli studenti oltre alla presenza, nel campus, di oltre 800 studenti provenienti da 78 Paesi. Rispetto alle italiane Ben Sowter, direttore QS Intelligence Unit, commenta: «Quest’anno si assiste ad un trend positivo e di crescita per la maggior parte delle università italiane incluse nella nostra classifica, grazie ad un miglioramento in media significativo nell’indicatore che misura la reputazione accademica e in quello che misura l’impatto della ricerca prodotta. Esiste una chiara correlazione tra queste due dimensioni».

