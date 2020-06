L’Unical si prepara alla riapertura. Il Rettore Leone: «Avanti con principio di precauzione»

L’Università della Calabria viaggia spedita verso la riapertura. Come riportano i colleghi del Corriere della Calabria, il rettore Nicola Leone ha nominato un gruppo di lavoro composto dai tre prorettori, Maria De Paola, Patrizia Piro e Francesco Scarcello, dalla direttrice generale Masè e dalla delegata alla sicurezza Sandra Costanzo, che, censite le aule utilizzabili in sicurezza, sta analizzando le problematiche e ipotizzando diversi scenari futuri, progettando soluzioni che consentano di gestire al meglio la didattica, adattandone le modalità di erogazione all’evoluzione della situazione epidemiologica. Da quello che si evince si sta pensando ad un’offerta didattica che possa essere erogata sia in presenza che in modalità telematica e a garantire l’accesso agli spazi in sicurezza, con uso di dispositivi di protezione e igienizzazione costante delle aule.

Commenta

commenti