Lungomare di Cariati, revocato divieto di balneazione

Le analisi dell’Arpacal confermano: acqua pulita

Revocato il divieto di balneazione sul lungomare di Cariati nel tratto di spiaggia compreso tra il Lido Area 51 ed il torrente Varco (Molinello). I risultati delle analisi effettuate dall’Arpacal confermano: l’acqua è pulita. È quanto fa sapere l’Amministrazione Comunale ribadendo che l’ordinanza sindacale emessa oggi, martedì 11, fa seguito alle iniziative che l’hanno vista, insieme agli uffici comunali competenti, prodigarsi in tutte le direzioni per portare a soluzione la questione e ridurre al minimo disagi per i residenti, i turisti e gli operatori commerciali. Sebbene la precedente ordinanza fosse stata emessa in via precauzionale, è stata chiesta tempestivamente all’Arpacal l’effettuazione con urgenza dei prelievi e delle analisi delle acque di balneazione prelevate sul lungomare nel punto antistante la caditoia posizionata nei pressi del Lido Area 51; in quella nei pressi del Lido Officine Retro; nel punto antistante la caditoia posizionata nei pressi della stazione di sollevamento Cactus. In data odierna, martedì 11, l’Arpacal ha tempestivamente comunicato la conformità dei campioni analizzati.

