Da lunedì ritorna il caldo africano… anche in Calabria?

Gli esperti confermano: dalla nuova settimana si farà spazio il fronte dell’anticiclone. Ma all’estremo sud potrebbe resistere l’instabilità

Nel corso dell’ormai imminente weekend l’instabilità temporalesca sarà solo un ricordo sull’Italia; fatta eccezione per qualche rovescio all’estremo sud, sole e caldo saranno nuovamente protagonisti del tempo sul nostro Paese; ma sarà con l’arrivo della prossima settimana che l’alta pressione si consoliderà ulteriormente sull’Italia.

Il team del sito meteo.it comunica che già dalla giornata di lunedì 10 è atteso un ritorno in grande stile del famigerato anticiclone africano che si distenderà per bene sul bacino del Mediterraneo, inglobando di conseguenza anche l’Italia.

Per questo motivo il sole splenderà su tutte le regioni salvo i classici temporali di calore pomeridiani sull’arco alpino. Anche le temperature sono previste in deciso aumento con valori diffusamente oltre i 32 C nelle principali città e punte massime fino a 38 C sulla Toscana. Il caldo sarà una costante anche nei giorni successivi: martedì 11 non sono previste novità di rilievo, con tanto sole da Nord a Sud e temporali pomeridiani confinati lungo i settori alpini.

Si tratterà dunque di una parentesi pienamente estiva su tutta l’Italia. Da mercoledì 12 i temporali si faranno via via più frequenti sulle zone montuose di Alpi e Appennini, con probabili sconfinamenti verso le aree di pianure specie durante il pomeriggio e rischio locali grandinate, in un contesto termico sempre molto caldo. Venerdi’ 14 l’instabilita’ temporalesca sara’ ancora protagonista del tempo sulle zone montuose del Nord e del Centro, con fenomeni anche di forte intensità.

(fonte Agi)

