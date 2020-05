Da lunedì 18 maggio l’autocertificazione andrà in pensione

È quanto prevede la bozza del Dpcm che dalla prossima settimana consentirà di rialzare le saracinesche a negozi, bar, ristoranti e parrucchieri

La notizia tanto attesa è arrivata: dopo quasi tre mesi di lockdown a causa dell’emergenza coronavirus la piccola economia torna a vivere… almeno si spera. Ci sarà ancora qualche diffidenza a consumare un caffè al bar o a mangiare una pizza al ristorante, ma la tanto attesa e auspicata “normalità” dovrebbe essere ormai alle porte. Certo, con severissime misure di precauzione anti contagio.

Tra le incertezze del momento una cosa è sicura: dopo 68 giorni e tante mutazioni va in “pensione” l’autocertificazione. Per spostarsi non ci sarà bisogno della giustificazione scritta, vera o inventata per giustificare le uscite di casa. Conte ha deciso, il Dpcm che dal 18 maggio rialzerà le saracinesche di negozi, bar, ristoranti e parrucchieri abolirà l’autocertificazione, che resterà nella memoria degli italiani come uno dei simboli della fase 1 dell’epidemia.

Intanto, da lunedì, come dicevamo, si potrà tornare a trovare gli amici, magari a cena, senza dover accampare scuse. Probabile anche il via libera ai soggiorni nelle seconde case, se si trovano nella propria regione.

Di mobilità inter-regionale si riparlerà forse solo il 1 giugno, ma solo tra quelle con epidemia sotto controllo in base al monitoraggio del Ministero della Salute. Che domani dirà se le riaperture anticipate del 18 escluderanno o meno le due regioni messe peggio, che restano sempre Piemonte e Lombardia. Nel frattempo, sono arrivate le linee guida di Inail e Istituto superiore di sanità, che dettano le regole per far ripartire ristoranti, bar e parrucchieri, oltre che per sdraiarsi in spiaggia, a partire però dal 1° giugno.

Commenta

commenti