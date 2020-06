L’ultima idea di Conte: portare una nuova ferrovia sullo Ionio grazie al Recovery Fund

Palazzo Chigi, con i soldi del Recovery Fund, sta pensando ad una rete – messa a punto da InvestItalia – che da Brindisi arrivi a Salerno e a Reggio Calabria. Come riportato dal The Huffington Post l’investimento totale è compreso trai 5 e i 7 miliardi di euro. La struttura è fortemente voluta dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e, partendo dalla via Appia, andrebbe a creare una Diagonale per il Sud. Il tragitto che interessa la Calabria, toccherebbe la fascia ionica, attraversando la direttrice Sibari-Paola, arrivando a Reggio Calabria. Da quello che si è appreso, non sarà una linea ad alta velocità ma l’obiettivo è di velocizzare gli spostamenti con il treno

