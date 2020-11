L’UDC nomina 18 nuovi coordinatori nella provincia di Cosenza

Talarico e Graziano: «Fase importante per il partito». Cedolia riconfermato coordinatore Circoscrizione Nord

Al via la riorganizzazione dell’UDC sui territori. Il segretario regionale del partito Franco Talarico insieme al segretario vicario Giuseppe Graziano, in accordo con il segretario nazionale Lorenzo Cesa, hanno conferito gli incarichi per la costituzione dei nuovi coordinamenti territoriali che saranno operativi all’interno della provincia Cosenza. Al via la fase congressuale. Intanto, alla guida del coordinamento per la composizione della Lista UDC per la circoscrizione Calabria Nord, i vertici nazionali e calabresi dell’Unione di Centro, hanno riconfermato Flavio Cedolia, che già da oggi si dedicherà alla composizione della lista elettorale a supporto della segreteria regionale.

Sono 18 i primi coordinatori territoriali nominati dallo scudo crociato ai quali, nei prossimi giorni, si aggiungeranno gli altri che andranno a completare il quadro delle segreterie civiche, comunali e di zona.

«Mettiamo uno sull’altro i primi mattoni di quella che dovrà essere la grande casa dell’Unione di Centro in Calabria e in provincia di Cosenza». Dicono Franco Talarico e Giuseppe Graziano, che aggiungono: «Sono stati confermati alcuni coordinamenti, come quello di Corigliano-Rossano, che avevano iniziato appena nei mesi scorsi un cammino politico e di militanza importante. In altre realtà come Acri e San Giovanni in Fiore abbiamo ridato vigore all’azione politica mentre in altri centri, come Castrovillari e le aree del Tirreno e della Sila greca, iniziamo nuovi percorsi dai quali ci aspettiamo risultati importanti e soprattutto tanta partecipazione. C’è un altro aspetto, non di poco conto. In questa nuova fase di riorganizzazione e rigenerazione del partito una grande leva la faranno i giovani e le donne in molti dei coordinamenti saranno loro a tirare le fila del partito e questo non può che darci grande speranze per gli anni a venire». Poi uno sguardo al prossimo futuro. «Nei prossimi giorni – aggiungono Talarico e Graziano – provvederemo alla nomina di altri nuovi coordinatori. Pensiamo a quelli Cosenza e Paola su tutti, per chiudere il cerchio sulle grandi città della provincia, dopodiché si avvierà il processo verso i congressi e al definitivo avvio del cammino politico dell’UDC su tutto il territorio provinciale e regionale».

Le nuove nomine sono: Carlo Di Noia coordinatore di Corigliano-Rossano; Giuseppe Bitonti coordinatore di San Giovanni in Fiore; Maria Antonietta Guaragna coordinatore di Castrovillari (Andrea Francomano vice coordinatore); Pasquale Capalbo coordinatore di Acri; Ignazio Iacone coordinatore di per la Valle dell’Esaro; Ciccio Madeo coordinatore per la Sila Greca; Salvatore Carnevale coordinatore di Fuscaldo; Fabio Porco coordinatore di Belmonte calabro; Luca Piragine coordinatore di Spezzano Albanese; Valentina Cundari coordinatrice di San Sosti; Giovanni Paolo Tursi coordinatore di Saracena; Margherita Manes coordinatrice di Lungro; Angelica Quintieri coordinatrice di San Lorenzo del Vallo; Vincenzo Carovana coordinatore di Marano Marchesato; Vincenzo Santelli coordinatore di Mendicino; Angelo Prioli coordinatore di Frascineto.

