L’Udc a Flavio Stasi: «Sindaco, Schiavonea merita rispetto»

Il partito centrista, dopo i nubifragio che ha colpito il borgo marinaro, se la prendono con il Primo cittadino di Corigliano Rossano

L’Udc di Corigliano Rossano, con i suoi rappresentanti Carlo di Noia e Amando Giglio, esprimono ancora una volta pieno sdegno per il completo abbandono di un’area strategica per lo sviluppo della Città, in cui, «tra mancanza d’acqua, spazzatura e puzza di fogna nella stagione estiva e allagamenti continui nel periodo autunnale e invernale, non sono garantite condizioni di vita degne di un Paese civile».

Il Partito centrista lamenta improvvisazione: «con un’Amministrazione Comunale che si limita a riportare sui social le allerte meteo, con il Sindaco che, ormai da un anno, non fa che dire agli abitanti di stare in casa, come se bastasse, visto che il Sindaco forse dimentica che non ha ancora l’autorità per fermare le acque del mare, impedendogli di entrare nella case dei cittadini di Schiavonea»

A loro dire il Sindaco e il Vicesindaco non sono in grado di dare risposte agli abitanti di Schiavonea: «con le case, le attività commerciali e imprenditoriali, e le strade invase dall’acqua e dal fango, con le pompe idrovore che puntualmente non funzionano, senza un piano di emergenza chiaro e condiviso, senza servizi comunali di protezione civile degni di questo nome, con i cittadini (anche disabili) abbandonati nelle loro case, soli e in balia delle intemperie atmosferiche, che assistono impotenti all’acqua che entra nelle loro case, senza che l’amministrazione comunale dia loro il supporto necessario, mettendo, ad esempio, a disposizione sacchi di sabbia da posizionare all’ingresso delle loro case».

« L’UDC di Corigliano Rossano e il Circolo di Schiavonea – concludono – chiedono all’Amministrazione Comunale di presentare al più presto un Piano di messa in sicurezza dell’agglomerato urbano di Schiavonea e dei suoi abitanti, che preveda ogni opera e servizio utile a gestire e controllare i fenomeni naturali conseguenti alle cattive condizioni meteo, in particolare in occasione di forti temporali o anche tempeste, sempre più frequenti sul nostro territorio».

