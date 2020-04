Luci accese e saracinesche alzate: stasera il flash mob di bar e ristoranti. Bar Capani in prima linea a Corigliano Rossano

Alex Capani gestore dell’omonima Gelateria chiama a raccolta tutti i baristi e ristoratori di Corigliano Rossano: riapriamo simbolicamente

Una riapertura simbolica, dopo due mesi di chiusura forzata, per richiamare l’attenzione del Governo sul rischio decimazione delle tante imprese di ristorazione non più in grado di sostenere i costi di gestione delle proprie attività ai tempi dell’emergenza Coronavirus. Quindi serrande su, luci accese e tavoli apparecchiati in centinaia di locali di tutti Italia. Anche Corigliano Rossano e Castrovillari partecipano grazie all’adesione del Bar Gelateria Capani, non solo uno dei locali più amati della città ma anche epicentro sul territorio comunale di tante iniziative e manifestazioni a carattere sociale e solidale.

Il suo gestore, Alex Capani, chiama a raccolta tutti i colleghi e ristoratori cittadini affinché partecipino in massa a questo flash mob nazionale organizzato dal gruppo Facebook “Risorgiamo Italia – Ho.Re.Ca. Unita”. Un’iniziativa che nel giro di qualche giorno ha aggregato circa 15mila fra ristoratori, baristi e chef di tutta Italia. Appuntamento alle 21 di questa sera, quando un coro di imprenditori urlerà a una sola voce: la ristorazione è viva e vuole continuare a esserlo.

