Luca Naso: nel percorrere l’Italia, a piedi, fa tappa a Corigliano Rossano

Il runner ed astrofisico Luca Naso, nominato socio onorario del Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano, sarà testimonial della Giornata nazionale promossa dal sodalizio Pro Life da ormai 42 edizioni.

È quanto fa sapere il Presidente del MpV Natale Bruno che ha incontrato lo sportivo accompagnato dalla docente Roberta Valente al Palaeventi di via Candiano con il socio onorario del Movimento per la Vita di Corigliano-Rossano Salvatore Cropanise, rappresentante del CSEN.

Nell’occasione Bruno ha conferito la carica di socio onorario a Naso che si è detto felice di diventare a sua volta testimonial della Giornata nazionale della Vita.

Responsabilità sociale, tutela dell’ambiente, difesa e tutela della vita e della dignità di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale. Nel condividere mission, metodi ed obiettivi della filosofia portata avanti dall’associazione, Bruno si è confrontato con Naso sulla particolare esperienza che lo vede impegnato in un’impresa ispirata al sogno, alla condivisione e alla realizzazione. Il sogno come stimolo, obiettivo, motore della persona stessa verso il compimento di sé (l’iniziativa di percorrere con la corsa l’Italia); la condivisione, come condizione fondamentale per poter perseguire il sogno attraverso il ruolo degli altri (il farsi ospitare per una doccia, un pasto, un pernottamento); la realizzazione, come risultato raggiunto grazie sia alle proprie capacità sia al contributo degli altri (che egli compirà quando e se percorrerà tutta l’Italia).

Luca Naso, partito da Catania, sta percorrendo con corsa su strada una media di 25km al giorno. Conta di completare il giro d’Italia di ben 8.300 km entro il 31 dicembre 2020

Con la testimonianza portata avanti da Naso per la Giornata nazionale promossa dal Movimento Pro Life va ad arricchirsi la schiera delle autorevoli personalità che veicolano il messaggio del sodalizio per una sana cultura della Vita e del rispetto di ogni persona, attraverso le diverse dimensioni e realtà sociali, come lo sport, che pone al centro la persona e l’interazione.

Commenta

commenti