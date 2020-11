Lotta alla povertà: Cariati unico ambito finanziato in Calabria

Sociale e lavoro, fondi per promuovere inclusione. L’Amministrazione comunale soddisfatta per gli aiuti alle famiglie

Fondi Pon Inclusione, quello di Cariati è l’unico ambito socio-sanitario della Calabria ad essere stato ammesso a finanziamento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Sono più di 180 mila euro le risorse che saranno investite a beneficio delle famiglie del territorio.

È quanto fa sapere l’assessore alle politiche sociali Maria Elena Ciccopiedi esprimendo soddisfazione con il Sindaco Filomena Greco per l’importante risultato che premia la capacità progettuale e che contribuirà a mettere in campo e a realizzare azioni volte a promuovere la formazione e l’inclusione sociale e lavorativa di persone in difficoltà economica.

L’Assessore Ciccopiedi coglie l’occasione per informare che con la rettifica della delibera di Giunta relativa all’atto di programmazione territoriale per l’attuazione del piano regionale per la lotta alla povertà dell’anno 2018, gli enti ricadenti nell’ambito avranno la possibilità di investire ulteriori 94 mila euro nel rafforzamento del sistema di interventi e servizi finalizzato a garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni riferiti ai servizi per l’accesso al REI, per la valutazione del bisogno, per la progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni che si affiancano al beneficio economico.

Rafforzamento dei servizi sociali professionali, azioni dirette a facilitare l’inserimento lavorativo dei soggetti in condizioni di disagio sociale e beneficiari del Reddito di Cittadinanza attraverso percorsi di riqualificazione professionale e tirocini di inclusione, attivazione di Progetti Utili alla Collettività, servizi socio-educativi extrascolastici. Sono, questi – conclude il Sindaco Filomena Greco – alcuni degli obiettivi che sarà possibile raggiungere grazie ai finanziamenti ministeriali ottenuti.