Lorica al centro di lavori di riqualificazione estetica del territorio

Approvata da parte dell’Ente Parco un’azione sinergica con i Comuni di San Giovanni in Fiore e Casali del Manco e con l’azienda “Calabria Verde” di pulizia straordinaria

Nell’ambito dei lavori straordinari per la qualificazione estetica e funzionale del territorio cittadino di San Giovanni in Fiore, anche l’area di Lorica è oggetto di interventi di pulizia e decoro. I lavori sono stati fortemente voluti dall’assessore al decoro urbano, Leonardo Straface, che si è avvalso dell’attività dei lavoratori della legge 15. “Lorica rappresenta una tra le più importanti aree turistiche dell’intero altopiano silano – dichiara Straface –. Per la Perla della Sila, infatti, proprio nei giorni scorsi è stata approvata da parte dell’Ente Parco un’azione sinergica con i Comuni di San Giovanni in Fiore e Casali del Manco e con l’azienda “Calabria Verde” di pulizia straordinaria comprendente il taglio erba che è stata avviata proprio in questi giorni”.

