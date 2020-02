L’orafo Michele Affidato impreziosisce il Festival di Sanremo

Anche quest’anno Michele Affidato apre una vetrina importante sul nostro territorio all’interno del Festival di Sanremo.

«Si tratta di un’occasione prestigiosa per far conoscere non solo la professionalità e la storia dell’orafo crotonese Affidato ma anche per portare la sapienza artigiana del nostro territorio su una ribalta nazionale ed internazionale», così Mario Spanò ha commentato la presentazione dei premi speciali realizzati da Michele Affidato per la settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Dell’arte orafa del maestro Michele Affidato ne ha parlato anche il neo Presidente della Regione, Jole Santelli: « La magnificenza dell’orafo rappresenta la Calabria che ci piace, quella positiva, delle eccellenze, quella che vuole farsi conoscere per i talenti e il gusto del bello che da secoli contraddistingue la nostra gente. Un plauso a Michele Affidato, affinché possa essere d’esempio per le giovani generazioni a fare del proprio ingegno e della propria arte un tratto distintivo».

