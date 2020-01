Furiosa lite in piazza a Crosia Mirto: un ferito

Sul posto anche la volante dei carabinieri della locale Stazione e l’ambulanza del 118 del Suem di Corigliano-Rossano

Pochi minuti fa a Crosia, nel centro abitato di Mirto, nell’area che collega piazza Dante al piazzale Stazione, si è verificata una furiosa lite al termine della quale sarebbe rimasto ferito un cittadino di origini pakistane. Non si conoscono ancora le ragioni che avrebbero fatto scoppiare la rissa, nella quale sarebbero stati coinvolti due soggetti: un cittadino del luogo ed uno straniero che ne avrebbe avuto la peggio. Sul posto, a sedare la rissa sono intervenuti subito i militari della locale stazione dei carabinieri di Crosia Mirto che stanno indagando sui motivi che hanno generato la rissa, mentre stava giungendo sul posto anche un’ambulanza del 118 di Rossano. L’accaduto ha creato anche non pochi disagi alla viabilità. Il posto in cui si è verificata la rissa, infatti, è a ridosso della Statale 106 che attraversa il centro urbano, dove al momento si registrano ancora lunghe code in entrambe le direzioni

Commenta

commenti