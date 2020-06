L’ira di Stasi contro Cotticelli: «Nello spoke servono più letti per affrontare l’emergenza»

Dura presa di posizione del primo cittadino di Corigliano-Rossano che martedì sarà in Regione a battere i pugni

Ora c’è da battere i pugni contro l’ennesima decisione a presa in giro dell’ufficio del Commissario per la Sanità. In Calabria si sta riorganizzando la rete di emergenza per affrontare l’eventuale prossima ondata di coronavirus. Ci sono ospedali nella nostra Regione ai quali verranno letteralmente cambiati i connotati con nuovi posti letto e nuovi reparti. Non a Corigliano-Rossano, dove invece la riorganizzazione verrà fatta rimodulando i posti letto esistenti. Già perché già ne avevamo tanti!

E allora, ecco che il sindaco non ci ha pensato due volte – abbandonando ogni diplomazia (che in questi casi a poco serve) – a sollevare la questione: «Il documento licenziato dall’Ufficio del Commissario ad Acta e dal Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie non soddisfa». Questo il commento telegrafico quanto esplicito di Stasi che oggi è andato a fondo la questione parlando anche a nome della Conferenza sulla sanità dei sindaci della provincia di Cosenza.

«Se è positivo l’aumento della terapia intensiva e l’istituzione delle sub intensive, non possiamo accettare – aggiunge Stasi – che si riconvertano posti già previsti nel decreto del commissario ad acta (DCA) N.64 (Piano di rientro) come quelli di cardiologia o medicina».

Il Primo Cittadino annuncia quindi che sulla questione incontrerà martedì 23 giugno alla Cittadella Regionale a Catanzaro il Commissario regionale Saverio Cotticelli.

«Il piano d’emergenza Covid – continua – deve essere finanziato e non può non integrare quanto già previsto nel Piano di rientro. Senza contare che non c’è traccia delle pneumologie che – scandisce – bisogna invece istituire o mantenere, al pari delle intensive. Vanno previsti, inoltre, i percorsi ad hoc e lavori di ampliamento – conclude Stasi – anche per i presidi ospedalieri che sono indicati come no-Covid (Corigliano, Paola, Acri e San Giovanni in Fiore) soprattutto per quanto riguarda i Pronto Soccorso».

