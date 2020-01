Lione: «La Regione ha una marcia in più con una donna alla presidenza»

È quanto dichiara Domenico Lione, amministratore unico delle Terme Sibarite Spa, storica struttura termale di proprietà regionale nel Centro Storico di Cassano allo Jonio esprimendo le congratulazioni e gli auguri suoi personali e dell’intero staff dello stabilimento termale alla neo Presidente Jole Santelli.

«La Calabria aveva ed ha tutte le carte in regola per competere in Italia e nel mondo e per conquistare un suo posizionamento distintivo ed attrattivo; anzi tutto come destinazione turistica sostenibile e fruibile 365 giorni l’anno per una qualità della vita diversa da quella misurata dal PIL: quella dei suoi centri storici, della biodiversità agroalimentare, del benessere fisico e spirituale e della bellezza dei paesaggi e dei patrimoni identitari. Oggi, molto probabilmente, questa regione ha anche una marcia in più, quanto meno in termini di diversa sensibilità, rispetto alle altre del Mezzogiorno: la prima volta, per una regione del Sud Italia, di una donna al vertice della massima istituzione di governo.

Siamo persuasi – va avanti – che la nuova Presidente insieme alla nuova Giunta saprà imprimere un metodo ed un approccio oggettivamente nuovi nella concezione e gestione dell’azione di governo di una regione e nel rapporto con i territori. La Calabria ha indubbiamente bisogno di fermezza, di indirizzi chiari e di strategie precise nel medio e lungo termine. Ma questa terra – continua – ha sicuramente necessità di cambiare anche atteggiamento, perché no? magari meno maschilista forse, rispetto al governo tanto delle emergenze quanto delle opportunità da cogliere.

Analoghe felicitazioni ed auguri di buon lavoro – aggiunge – trasmettiamo a tutto il nuovo Consiglio Regionale, con l’auspicio che possa farsi interprete più e meglio di prima delle attese ed istanze generali e dei territori, tra le quali ad esempio l’approvazione finalmente della legge sulla doppia preferenza di genere, recuperando così un altro ritardo grave della Calabria nel panorama nazionale e consentendo così ad altre donne calabresi di poter ambire a candidarsi per ruoli di vertice nelle istituzioni democratiche di questa terra.

Un plauso, in particolare, va sicuramente ai rappresentanti eletti in questo territorio della Sibaritide, a Giuseppe Graziano, Domenico Bevacqua e soprattutto a Gianluca Gallo, già sindaco di Cassano allo Jonio, consigliere regionale uscente e con il quale ho condiviso in passato importanti esperienze politiche e di governo, risultato il secondo più votato in tutta la regione.

L’auspicio nostro e crediamo di tutti – conclude Lione – è che si faccia squadra e ci si metta tutti a lavoro subito, ciascuno nel proprio ruolo e con le proprie responsabilità, per contribuire a costruire ed a presentare una Calabria più bella, più forte, più autentica e più competitiva in tutti i settori ».

