L’infermiera-fotografa calabrese vince il concorso “Sguardi da non dimenticare”

Marianna Loria, infermiera, appassionata di fotografia con numerosi scatti al suo attivo, si è aggiudicata il secondo posto al concorso nazionale: “Sguardi da non dimenticare”.

Uno scatto fotografico che intende esprimere la gratitudine di tutti agli infermieri e a tutti i professionisti della salute, che ogni giorno lottano in prima linea contro il Covid-19. E diversi di loro hanno perso la vita. La giuria del 10° Sambucaonline.it-2020 formata da: Franco Alloro, Criatian Cacciatore, Salvo Cristaudo, Toti Clemente, Renzo Mazzola e Vincenzo Montalbano, riunitasi in videoconferenza l’8 di aprile, ha decretato il secondo posto alla foto di Marianna Loria di San Giovanni in Fiore. Nelle motivazioni si legge:

«Marianna ha ritratto nella foto gli occhi e le sensazioni di chi sta combattendo in prima linea ogni giorno contro il virus ma anche gli occhi di chi, anche prima di questa emergenza, era sempre lì pronto a prendersi cura dei cittadini. Nel ritratto ritroviamo la quotidianità, ma anche la stanchezza e la determinazione dei nostri infermieri e dei nostri medici, tutta la loro umanità, perché anche se li chiamiamo eroi, anche se danno tutto il loro sostegno, il loro tempo, le loro competenze, non dobbiamo dimenticarci che sono prima di tutto umani, donne e uomini con le loro debolezze, paure e determinazione. Marianna con questa foto ci ricorda questo: sono umani anche se danno tutto per noi. Ricordiamoci di fare qualcosa per loro».

