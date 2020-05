L’incuria non conosce lockdown: il Torrente Gennarito è invaso dai rifiuti – FOTO

Sono delle immagini che avevamo dimenticato quelle postate su una nota pagina Facebook di Corigliano Rossano. Vietato abbassare la guardia.

Gli sporcaccioni e i rifiuti non conoscono il lockdown e le restrizioni da Covid 19. Viene proprio da dire così vedendo le immagini circolanti su internet che testimoniano la presenza di una sparuta minoranza di incivili a Corigliano Rossano. Delle foto, presenti sulla pagina Facebook “Sportello segnalazione dei Cittadini”, che raccontano di un Torrente Gennarito, nei pressi di contrada Insiti, totalmente invaso da rifiuti di ogni genere. Per di più, come denuncia l’utente, «aspettando da circa un anno le coperture finanziarie per eseguire la loro rimozione». L’allarme contagio sta attenuando le misure di contrasto nei confronti delle altre emergenze che attanagliano la comunità? Il timore, a questo punto, è più che legittimo.

Commenta

commenti