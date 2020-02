Liceo Galilei di Trebisacce, boom di iscrizioni

I dati, diffusi dal Ministero dell’Istruzione, fanno riferimento al monitoraggio nazionale delle iscrizioni avvenute sulla piattaforma digitale dal 7 al 31 gennaio 2020

L’anno scolastico 2020/2021 ha significato per il Liceo Galileo Galilei di Trebisacce un notevole boom di iscritti. Con oltre 100 nuovi studenti, si conferma, nell’Alto Ionio e nella Sibaritide, l’Istituto d’Istruzione Superiore preferito da alunni e genitori. Oltre alla conferma di tutti i corsi dell’anno precedente (Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate), si registra un particolare successo per l’indirizzo Scientifico, con ben due classi formate; un ottimo riscontro anche per il nuovo corso di Scienze Umane, novità che da quest’anno entra a far parte del ventaglio di offerte, già ricco e variegato, del prestigioso istituto scolastico.

La preferenza accordata per i corsi propri dei liceo nell’ambito dell’Alto Ionio e del Cosentino conferma l’andamento nazionale: in Italia oltre il 56% degli studenti sceglie i Licei.

SI TRATTA DI NUMERI DESTINATI A CRESCERE ULTERIORMENTE

I dati, diffusi dal Ministero dell’Istruzione, fanno riferimento al monitoraggio nazionale delle iscrizioni avvenute sulla piattaforma digitale dal 7 al 31 gennaio 2020. Si tratta di numeri destinati a crescere ulteriormente, tenendo conto che alle iscrizioni digitali si affiancano sempre anche quelle che avvengono direttamente in ambito locale, attraverso le segreterie d’istituto. “Il liceo G. Galilei di Trebisacce – ha dichiarato il Dirigente Scolastica Prof. Franca Tortorella – si conferma una struttura educativa di eccellenza, alla quale il territorio guarda con fiducia, riconoscendole il merito di essere una scuola all’avanguardia, dinamica, attiva, attenta, sicura, forte di un corpo docente e di un personale amministrativo votato alla crescita, alla formazione, alla preparazione e alla cura degli alunni.

La scelta degli studenti che ci ha permesso di formare così tante classi in un momento di piena decrescita demografica, ci lusinga e ci onora, rappresentando motivo di orgoglio per il Liceo di Trebisacce e nello stesso tempo concretizzando per tutti noi l’impegno di crescere gli uomini e le donne del domani. A tutti voi va il nostro ringraziamento. A nome mio personale vorrei ringraziare per lo splendido lavoro posto in essere nell’ambito dell’orientamento in entrata le Prof.sse Baleno, Brunetti, Cardamone, Le Voci, Mattone, Pangos e Vangi”.

