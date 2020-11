A lezione di ecologia: Ecoross torna nelle scuole

Il progetto Io riciclo di più tanto voluto da Ecoross prevede attività integrative e a supporto degli incontri in presenza

Ampliare la conoscenza dei problemi ambientali e far crescere la sensibilità e il rispetto nei confronti del mondo che ci circonda. È lo scopo di Ecoross che ogni anno porta nelle scuole un progetto ad hoc in grado di contribuire alla formazione di una sana coscienza ambientale in coloro i quali saranno cittadini di domani.

Per l’anno scolastico 2020-21, l’azienda, tenendo conto della situazione pandemica a livello mondiale, già in fase progettuale, si è preoccupata di studiare soluzioni alternative che potessero portare a termine lo scopo informativo in piena sicurezza. Creatività, ispirazione, lavoro intenso hanno arricchito di nuovi contenuti e nuovi strumenti la proposta educativa che Ecoross porta nelle scuole dei comuni nei quali è gestore del servizio di Igiene Urbana. Quest’anno, infatti, oltre agli incontri in aula con percorsi teorici e attività pratiche, in linea con le nuove direttive ministeriali relative alla didattica digitale integrata, sono previsti contenuti specifici da fruire sia in modalità sincrona sulle piattaforme individuate dagli istituti che in modalità asincrona, con videolezioni specifiche e dedicate alla raccolta differenziata.

L’azienda ha già avviato nel mese di novembre le attività del progetto “Io riciclo di più” in presenza secondo il programma stilato con le scuole coinvolte, interrottosi a causa delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno previsto l’attivazione della DaD negli istituti scolastici di ogni ordine e grado sul territorio regionale.

L’attività informativa prosegue perciò a distanza. I contenuti realizzati, studiati appositamente per essere attraenti e adeguati agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, sono facilmente fruibili da tutti. Al riguardo, è in programma una campagna promozionale ‒ le cui tempistiche saranno presto comunicate ‒ che metterà a disposizione sulle varie piattaforme telematiche il materiale realizzato.

