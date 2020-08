L’ex Comandante della Polizia Locale Mario Zumpano ricorda Paolo Fallico

L’improvvisa e prematura scomparsa del caro Paolo Fallico mi rinnova il dolore per la stessa prematura scomparsa del suo papà Franco. Durante tutto il periodo di servizio svolto con il sottoscritto hanno dimostrato attaccamento ed incessante dedizione, tant’è che per qualsiasi necessità erano sempre volontari. Ho avuto modo di conoscere tutta la famiglia che ho sempre stimato ed alla quale esprimo il vivo sentimento di cordoglio. Purtroppo ci ha lasciato un amico non un agente della Polizia Locale.

Mario Zumpano

Già Comandante Polizia Locale di Rossano in pensione

