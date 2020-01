Lettura e solidarietà: donati 460 volumi alle scuole

Aiutaci a crescere: regalaci un libro, la donazione di ben 1049 volumi di cui 460 destinati alle scuole è un risultato che inorgoglisce. È la testimonianza di una sensibilità che in questi anni è cresciuta rispetto alla consapevolezza che la cultura e l’educazione alla lettura siano gli strumenti ed i percorsi da preferire per garantire la crescita sostenibile e durevole dei territori.

È quanto ha dichiarato l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis intervenendo oggi (mercoledì 15) alla cerimonia di consegna dei libri ai referenti delle scuole aderenti al progetto promosso dalla libreria Giunti al Punto di Corigliano-Rossano.

Ospitato nella Biblioteca comunale Francesco Pometti, insieme all’assessore Novellis, sono intervenuti Ester De Tommaso, referente di Giunti al Punto, Luisa Tagliaferro e Battista Licciardi, dipendente e operatore della Biblioteca. Tra i presenti all’incontro c’era anche la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Amarelli Tiziana Cerbino.

Abbiamo sposato volentieri – ha detto la Novellis – obiettivi e contenuti di questo progetto triennale avviato nel 2017 dal settore Istruzione e Cultura guidato dalla dirigente Tina Alessandra De Rosis. Sono iniziative importanti – ha aggiunto – perché mettono al centro la solidarietà, rendono protagoniste le famiglie e destinatarie le comunità educanti. Non è un caso che l’evento sia stato ospitato nella Biblioteca comunale, spazio che vogliamo contribuire a far conoscere, frequentare, fruire e farne luogo di osmosi e crescita culturale.

Dall’Alessandro Amarelli alla Leonetti di Schiavonea, dal plesso di via Nazionale nell’area urbana di Rossano, passando dalla Tieri all’Erodoto, al plesso di via Palermo, alla Carlo Levi e ai Licei di Corigliano. Sono, queste, le scuole cittadine che hanno aderito al progetto e che questa mattina hanno ritirato i volumi che andranno ad arricchire le biblioteche di classe. Dal territorio hanno sposato il progetto anche l’Istituto comprensivo La Mucone ed il Padula di Acri, la scuola SS Medici di Castrovillari, le scuole di Cropalati, Paludi e Caloveto.

Aiutaci a crescere: regalaci un libro, per il progetto di beneficienza e solidarietà volto alla distribuzione nelle scuole e negli ospedali di libri per l’infanzia il punto vendita di Corigliano-Rossano nel mese di agosto è riuscito a raccogliere 1049 volumi di cui 460 destinati agli istituti scolastici per un valore di copertura di circa 3600 EURO. Questa iniziativa si svolge in due momenti differenti. Ad agosto i clienti che acquistano un libro possono scegliere di donarne uno anche i bambini che a sua volta sarà scontato del 15% (il cliente otterrà come ringraziamento un ulteriore 15% di sconto per se). Nel corso di tutto l’anno le aziende posso aderire e sostenere il progetto attraverso la donazione di libri e/o bibliotechine suddivise per fasce di età.

