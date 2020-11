“Letti in fuga” dall’ospedale di Trebisacce, il sindaco: «Stop al depauperamento del territorio ionico»

«Al di là del contesto pratico organizzativo dell’atto di trasferimento – ha dichiarato il primo cittadino – quello che si vuole evitare è di ingenerare nella popolazione di Trebisacce e nel comprensorio della Sibaritide, un’ulteriore sensazione di depauperamento di quanto è rimasto presso l’Ospedale Chidichimo. Tali atti contraddicono di fatto tutti gli sforzi che stiamo facendo per rilanciare la struttura. Avevo già comunicato al Commissario ad Acta dell’ASP di Cosenza che non avremmo consentito alcun prelievo di strumentazione, letti o suppellettili. Noi costruiamo, non distruggiamo».

Intanto, però, c’è chi sostiene che quei letti non fossero della degenza ordinaria dell’ospedale di Trebisacce. A dirlo è l’associazione L’Urlo dello Jonio che precisa: «L’arredo sanitario, in realtà, era stato consegnato, ad aprile scorso, dalla Protezione civile all’ospedale di Trebisacce, in vista di allestire la predetta struttura sanitaria per ospitare pazienti covid negativizzati. Ciò chiarito, atteso che l’Asp di Cosenza non ha intenzione di istituire, presso il “G. Chidichimo” di Trebisacce, alcun polo Covid o post Covid, la Protezione civile, nella giornata odierna, ha predisposto quanto necessario per il ritiro dei letti in questione e il conseguente trasferimento presso altre strutture sanitarie in cui sono già stati istituiti poli covid o post covid».