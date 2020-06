L’emergenza covid19 potrebbe far riaprire i tribunali… Anche in Calabria?

La chiave di volta potrebbe essere l’articolo 4 del decreto che soppresse i cosiddetti tribunali minori

La fase di rilancio nel post coronavirus potrebbe riaprire un’altra partita, quella dei Tribunali soppressi. E questa partita la riaprirebbe un articolo del decreto della riforma giudiziaria del 2012: l’art.4 bis relativo all’edilizia giudiziaria. Che sembra scritto appositamente per le nuove esigenze palesatesi con la pandemia.

Questo articolo, infatti, consente al Ministro della Giustizia, attraverso la stipula di apposite convenzioni con le Province autonome e le Re­gioni, di «disporre l’utilizzo degli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle se­zioni distaccate che sono state soppresse in modo da garantire l’esercizio delle funzioni giudiziarie, in via sperimentale e per il tempo necessario ad affrontare la situazione contingente».

Quest’opportunità potrebbe portare al riutilizzo di alcuni dei tribunali soppressi, compreso quello di Rossano (oggi Corigliano-Rossano) che, se non venisse com­pletamente ripristinato, po­trebbe comunque fungere da sezione distaccata. Quello di Corigliano-Rossano,del resto, avrebbe buone possibilità di rientrare in funzione in quanto è punto di riferimento per un territorio che conta quasi 210 mila abitanti.

In generale, in Calabria e nella Sibaritide (dove la criminalità è ritornata ad affacciarsi in modo prepotente), si ripristinerebbe l’e­quilibrio perso con la riforma del 2012 che ha oltremodo penalizzato il nostro territorio.

La riapertura del tribunale, è inutile ricordarlo, snellirebbe il carico di lavoro che grava oggi sul tribunale di Castrovillari, al totale collasso, evitando così di rallentare gli iter giudiziari. Inoltre si renderebbe più agevole il rispetto delle norme anti contagio e si alleggerirebbero i viaggi della speranza che gli utenti del vastissimo comprensorio della Sibaritide-Pollino sono costretti a sobbarcarsi.

Insomma, la legge esiste già e, pertanto, è sufficiente che il Ministro approvi i provvedimenti necessari per renderla efficace.

