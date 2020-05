L’emergenza cessa (?) ma i cassonetti dei rifiuti continuano a bruciare

Un’altra notte di fuoco a Corigliano-Rossano tra spazzatura in fiamme e nuvole di fumo (tossiche) nel cielo nero di primavera

Molti avevano atteso la fine del lock-down per poter ritornare a riprendersi gli spazi della loro città: la libertà di camminare e godersi i profumi di primavera che di questi tempi si sentono forti e distinti anche in città. E invece, ci siamo ritrovati il nostro mondo, appena fuori l’uscio di casa, invaso da spazzatura. L’ennesima emergenza in salsa calabra che quando si innesca crea solo disagi e nessuna soluzione (almeno per il momento).

Cumuli di rifiuti ammassati per le strade e nei quartieri della grande polis della Sibaritide che hanno iniziato a prendere fuoco (per autocombustione o per mano dell’uomo questo non si sa) e le fiamme si sono alzate in cielo, quasi a celebrare questi grandi monumenti all’orrore: uno per ogni strada o vicolo.

Due notti fa sono stati all’incirca una ventina i roghi in tutto il territorio che hanno necessitato l’intervento di ben 3 squadre dei vigili del fuoco (leggi la notizia Monnezza a fuoco: stanotte più di venti incendi in tutta la Sibaritide), scena che si è ripetuta anche durante la notte scorsa. Una decina le uscite della squadra di turno dei Vvf di Viale dei Normanni che hanno dovuto fare gli straordinari per domani i diversi roghi di spazzatura.

Fiamme e nuvole di fumo (ovviamente tossiche) che hanno oscurato un bellissimo cielo nero di primavera.

