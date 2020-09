Legambiente Calabria: «La tragedia avvenuta a Crotone è un fallimento per l’umanità»

Legambiente Calabria sente il dovere di fare sentire la sua voce su quanto accaduto pochi giorni fa a Crotone. «Il bellissimo mare calabrese è stato teatro di una tragedia non solo per la morte di quattro esseri umani ma anche per l’ennesimo fallimento dei principi piu’ basilari di umanità. In data 30 agosto, un’imbarcazione con a bordo decine di migranti ha, infatti, preso fuoco, per cause in corso d’accertamento, mentre erano in corso le operazioni di trasbordo al largo della costa crotonese».

L’esplosione causata, si pensa, dal carburante a bordo che ha provocato tre vittime, tra cui una donna e un ragazzo. I loro corpi sono stati recuperati in mare mentre si cercano ancora i dispersi. Diversi i feriti, tra i quali anche due militari della Guardia di finanza, alcuni in gravi condizioni.

«La notizia è stata riportata da diverse testate suscitando reazioni diverse tra le quali, soprattutto sui social networks moltissimi commenti ed esternazione di “felicità” per l’accaduto. Una circostanza questa che non puo’ che generare grande allarme e spavento in chiunque abbia un minimo di sensibilità . Essere “felici” della morte di altri esseri umani è semplicemente atroce».

«In Italia, ormai da anni, si parla molto poco delle ragioni di chi emigra e si ignorano le cause, come povertà, guerra, disastri ambientali, che portano le persone a lasciare i propri Paesi d’origine per cercare un futuro possibile. Anni di mala politica hanno indebolito la coscienza di molti, amplificando a dismisura paure spesso irrazionali. Ciò che preoccupa maggiormente è proprio l’assuefazione verso questo tipo di reazioni, considerate quasi normali, perché siamo ormai abituati al clima di odio creato da chi incita all’intolleranza e al disprezzo. Non servono a nulla i proclami sull’“andrà tutto bene “ quando la morte di altri esseri umani diventa occasione di gioia invece che di profonda tristezza e solidarietà».

