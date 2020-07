Lega Corigliano Rossano: «Nella seduta del Consiglio è mancata la chiarezza sul patrimonio comunale»

Il consigliere Costantino Baffa, della Lega Calabria Salvini Premier, amareggiato per la scarsa attenzione, da parte della maggioranza dell’amministrazione comunale, su un argomento tanto importante ha voluto, con questa esposizione, rendere conto alla cittadinanza per come, ad oggi, si sono svolti i fatti.

Nella calda seduta del 12 agosto 2019 il Consiglio del Comune Corigliano Rossano veniva convocato su richiesta dell’opposizione per discutere sul seguente ordine del giorno: «Deliberazione Giunta Comunale n.7 del 7.1.2017 dell’ex Comune di Corigliano e Valorizzazione dei beni patrimoniali comunali e ripristino del legale possesso dei terreni livellari”.

L’argomento, all’epoca, ha destato un enorme interesse e polemiche sia fra i consiglieri che fra la popolazione i giorni a seguire.

In quella seduta il consigliere Costantino Baffa ha relazionato a nome dell’opposizione. Secondo Baffa, l’Amministrazione Comunale è a suo dire inadempiente agli impegni presi, inoltre ha voluto mascherare con l’avvio dell’applicazione della legge Regionale n.18/2007, che è un atto successivo alla ricognizione del patrimonio C.le, a proporre, a chi spontaneamente si rivolge al Comune, a regolarizzare la propria posizione di possessore di beni comunali.

«È come invitare un latitante a costituirsi!!! Si ribadisce all’Amministrazione Comunale, ancora una volta, a considerare il patrimonio pubblico come quello privato di ognuno di noi e ad avere rispetto delle indicazioni della cittadinanza che pretende di avere, al più presto possibile, un quadro chiaro dei beni comunali, compreso quelli illegittimamente detenuti da privati. L’obiettivo non è quello di combattere taluno ma solo quello di ripristinare la legalità ed il senso civico del bene comune. Ci proveremo ancora….il paese lo chiede».

