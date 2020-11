L’ECO IN DIRETTA – Zona Rossa, la Calabria sull’orlo di una recessione epocale?

Oggi pomeriggio alle 16.30 durante la sesta puntata del talk tv dell’Eco dello Jonio interverranno Anna Gallo (Confcommercio), Fortunato Amarelli (Confindustria) e Mimmo Tallini (Presidente del Consiglio regionale)

Emergenza Covid, zona rossa e lockdown: la Calabria è sull’orlo di una recessione epocale? Ne parleremo quest’oggi nel corso della sesta puntata de L’Eco in Diretta, talk di società, attualità e politica dell’Eco dello Jonio.

A partire dalle 16.30 in diretta streaming sui canali social della nostra testata saranno con noi, in collegamento esterno, Anna Gallo, consigliere nazionale del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio, Fortunato Amarelli, presidente del Confindustria Cosenza, e Mimmo Tallini, Presidente del Consiglio regionale della Calabria. In studio, il consulente d’impresa, Natalino Chiarello, che ci aiuterà a capire meglio e nel dettaglio tutto quanto prevede l’ultimo DPCM del 3 novembre.

