L’ECO IN DIRETTA – Domani in studio ci sarà Franco Iacucci

Viabilità, scuole e dissesto idrogeologico: quanto la Provincia è vicino ai territori? Ne parleremo domani con il presidente dell’Ente. In diretta streaming dalle 16.30

Le province, quel grande apparato amministrativo lasciato zoppo dalla Riforma Del Rio. Le competenze e la capacità di attingere finanziamenti per dare forza ai servizi. Un ente svuotato di risorse di ogni genere ma ancora oggi con grandi responsabilità. Se la provincia, poi, è una tra le più grandi d’Italia, allora, la questione si complica e non di poco.

Di questo e delle diverse sfaccettature di un’azione politica seria, morigerata ed efficace ne parleremo domani negli studi de l’Eco dello Jonio, durante la quinta puntata dell’Eco in Diretta, con il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci.

Cinquanta minuti in cui il direttore Marco Lefosse incalzerà il massimo vertice dell’ente su cosa ha prodotto la gestione politica di piazza XV Marzo, andando a fondo sulle grandi questioni della viabilità, della scuola e del dissesto idrogeologico. E lo faremo in un momento cruciale per l’organo amministrativo che entro la primavera del prossimo 2021 sarà chiamata a rinnovare le sue cariche di governo.

Anche questa volta gli spettatori potranno interagire con il nostro ospite in studio attraverso la chat room di facebook, ponendo domande e curiosità.

La trasmissione andrà in onda domani (venerdì 30 ottobre) alle ore 16.30 in diretta streaming sui canali web dell’Eco dello Jonio.

Commenta

commenti