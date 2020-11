L’ECO IN DIRETTA – Sanità calabrese: rinascita o de profundis?

Ospiti della settima puntata del talk saranno Wanda Ferro (deputato FdI), Carlo Guccione (Consigliere regionale PD) e Tonino Russo (Segretario generale Cisl-Calabria). Appuntamento alle 17.30

La sanità calabrese, diventata “d’un tratto” barzelletta tragicomica d’italiana maniera, si trova ad un bivio: il declino o la rinascita. Dopo decenni di sperpero e di imbarazzate gestione, che in Calabria non ha saputo tracciare la diritta via per un rilancio del più importante servizio pubblico, e dopo l’addio dell’ultimo commissario Saverio Cotticelli (dimessosi/defenstrato questo ancora non si è capito), per la sanità in Calabria si prospetta una nuova strada da percorrere. E non sarà semplice.

Da un lato c’è l’esigenza di aggredire e superare la fase critica dell’emergenza Covid, dall’altro la necessità di resettare un “sistema malato”, rimetterlo in carreggiata e farlo ripartire.

Di questo, insieme al direttore Marco Lefosse, ne parleranno domani (venerdì 13 novembre) a partire dalle ore 17.30 nel corso della settima puntata (stagione II) de l’Eco in Diretta, in onda in streaming sulla pagina facebook de L’Eco dello Jonio, la deputata di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, il consigliere regionale del Partito democratico, Carlo Guccione, ed il segretario generale della Cisl Calabria, Tonino Russo.

