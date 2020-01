L’Eco del Futsal: Tutte le magie dell’ultima giornata delle squadre ioniche

Fantasia, intuizione, colpo d’occhio e rapidità d’esecuzione : queste le principali caratteristiche di un gioco entusiasmante, sempre più seguito dal pubblico, principio di molti talenti nella storia del calcio.

DI MARTINA CARUSO

Arriva la sconfitta, inaspettata, per il Bocchigliero, saldo nelle prime posizioni dall’inizio del campionato: 5-6 il risultato contro l’Agapanto.

Diversamente è accaduto alla Città di Cariati che tira un sospiro di sollievo, grazie alla vittoria casalinga per 6-2 sull’Amantea.

Un weekend che regala un match importantissimo, un vero e proprio derby quello tra Rossano Centro Storico e Sporting club Corigliano che ha visto vincitori i padroni di casa battendo gli ospiti per 6-4.

Una brutta sconfitta, invece, per il Cantinella che si fa divorare da Farmacia Venturi per 10-3. Scivola anche la Nuova Fabrizio, battuta in casa da un’aggressiva Boscolandia.

E’ stata combattuta, la sfida esterna del Mirto contro il Maestrelli: 1-1 il risultato finale.

Combattuta a testa alta, con caparbietà, il Real Rogit chiude con un bel 4-5 la vittoria esterna sul Cataforio. E’ andata male, invece, all’Atletico Cassano, che perde 1-2 il match casalingo contro l’Assoporto Melilli.

