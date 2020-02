Le Terme Sibarite compiono 70 anni, sarà un 2020 pieno di eventi

Si celebrano i 70 anni dall’inizio dei lavori dell’attuale stabilimento termale incastonato nel Centro Storico di Cassano. E nel quadro di questa ricorrenza storica, il 2020 sarà un anno intero di iniziative e di eventi finalizzati a condividere con il territorio e con l’intera regione, insieme al valore distintivo ed emozionale della proposta di servizi delle Terme dell’antica Sybaris, alla promozione culturale ed al marketing territoriale anche la straordinaria forza turistica ed economica del turismo termale tra le leve strategica di sviluppo della regione.

Ad illustrare mission e contenuti di questa settantesima stagione termale sibarita è l’Amministratore Unico Domenico Lione confermando e rilanciando l’impegno di responsabilità sociale per il territorio che da anni vede le Terme Sibarite, protagonista e riferimento territoriale.

Saranno tante e diverse le tappe di questo speciale anniversario. Su tutti, a fine marzo, l’evento inaugurale della nuova SPA. Incastonata nel cuore della storica stazione termale ed impreziosita dalle gigantografie ispirate all’antica Sybaris del fotografo cassanese di fama internazionale Ottavio Marino è destinata a rappresentare l’investimento più importante dell’anno, sia da un punto di vista della differenziazione dei target di utenti, sia in termini di restyling dell’immagine complessiva della struttura di proprietà regionale, tra le poche partecipate con bilancio in attivo dal 2012.

Ad aprire la serie di manifestazioni per le celebrazioni dei suoi 70 anni, in partnership con l’Istituto di Ricerca e di Studi di Demologia e di Dialettologia guidato da Leonardo Alario e nel solco dell’impegno per la valorizzazione e fruizione del patrimonio identitario territoriale, lunedì 9 marzo Terme Sibarite tributerà il Premio Un libro per il Sud agli autori che si siano particolarmente distinti nella promozione della Calabria e del Mezzogiorno.

